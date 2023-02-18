Дебютні гол і асист Циганкова допомогли "Жироні" здобути нищівну перемогу в Ла Лізі (відео)

Українець вперше вийшов у стартовому складі своєї нової команди.

Український півзахисник Віктор Циганков допоміг "Жироні" розгромити "Альмерію" в домашньому матчі 22-го туру чемпіонату Іспанії.

Саме Циганков, який вперше вийшов у стартовому складі "біло-червоних", став одним з героїв поєдинку. На 34-й хвилині за рахунку 1:0 українець забив свій дебютний гол, з близької відстані рострілявши ворота після передачі Родріго Рікельме.

А під завісу першого тайму Віктора додав до свого активу ще й дебютний гольовий асист, красиво скинувши м'яч п'ятою під удар Хав'єру Каррері.

Циганков провів на полі 65 хвилин, після чого за рахунку 4:0 його замінив Тоні Вілья.

Матч завершився нищівною перемогою жирондинців – 6:2.

Огляд матчу

"Жирона" (27 очок) посідає 11-те місце у Примері. "Альмерія" йде 15-ю, маючи 22 бали.

У наступному турі команда Циганкова 26 лютого на виїзді зіграє проти "Атлетика" Більбао, того ж дня "Альмерія" прийме "Барселону".

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