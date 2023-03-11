Дебютний асист Мудрика допоміг "Челсі" вдруге поспіль виграти в АПЛ, успіх "Евертона" Миколенка

Михайло також забив гол, який було скасовано через офсайд.

У матчах 27-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Челсі" на виїзді обіграв "Лестер" ( 1:3 ), а "Евертон" вдома здолав "Брентфорд" ( 1:0 ).

Лондонці відкрили рахунок у грі проти "лисиць" на 11-й хвилині зусиллями Бена Чілвелла. На 34-й хвилині Жоау Феліш міг подвоїти перевагу "пенсіонерів", але його гол скасували через офсайд.

На 39-й хвилині господарів відігралися – влучним ударом відзначився Петсон Дака. Але в компенсований до першого тайму час Кай Гаверц знову вивів "Челсі" вперед.

На 75-й хвилині настав час нагадати про себе українському вінгеру "синіх" Михайлу Мудрику, але його гол не зарахували через положення поза грою. Утім, вже за три хвилини українець головою записав до свого активу дебютний асист за лондонський клуб, який перетворив у взяття воріт Матео Ковачич.

У цьому поєдинку Мудрик вийшов у стартовому складі "Челсі" та відіграв 82 хвилини, після чого його замінив Карні Чуквуемека.

Завершували матч "лисиці" в меншості – за три хвилини до кінця основного часу другу жовту картку заробив Ваут Фас.

Здобувши другу поспіль перемогу в чемпіонаті, "Челсі" (37 очок) посідає десяте місце в АПЛ. "Лестер" (24 бали) посідає 16-ту сходинку.

У наступному турі команда Грема Поттера 18 березня прийме "Евертон", а підопічні Брендана Роджерса того ж дня на виїзді зіграють проти "Брентфорда".

У паралельній зустрічі "Евертон" подужав "Брентфорд" завдяки голу Двайта Макніла вже на першій хвилині матчу.

Під завісу першого тайму "іриски" могли забити вдруге, але гол Демарая Грея було скасовано через гру рукою.

Український захисник мерсисайдського клубу Віталій Миколенко розпочав поєдинок на лавці запасних. Українець вийшов на заміну на 90+2-й хвилині.

"Евертон" (25 очок) залишив зону вильоту і піднявся на 15-те місце в АПЛ. "Брентфорд" йде на 9-й позиції, маючи у своєму активі 38 балів.

У наступному турі "Евертон" 18 березня на виїзді зіграє проти "Челсі". "Брентфорд" 15 березня в гостях зустрінеться із "Саутгемптоном".

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