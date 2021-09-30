Дебютний гол Мессі за ПСЖ визнали найкращим у другому турі Ліги чемпіонів: відео шедевру

Дебютний гол Мессі за ПСЖ визнали найкращим у другому турі Ліги чемпіонів: відео шедевру

Лео допоміг парижанам обіграти "Манчестер Сіті".

Забитий м'яч нападника ПСЖ Ліонеля Мессі у поєдинку з "Манчестер Сіті" визнано найкращим голом 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Аргентинець вразив ворота "городян" на 74-й хвилині матчу на "Парк де Пренс" у Парижі. Після сольного проходу Лео обігрався з Кіліаном Мбаппе та розкішним ударом відправив м'яч у правий верхній кут воріт воріт Едерсона.

Зазначимо, що це дебютний гол Мессі у складі паризького клубу.

Відео дебютного голу Мессі за ПСЖ

У боротьбі за звання автора найкращого голу Ліонель обійшов Алекса Теллеса ("Манчестер Юнайтед"), Себастьяна Тілля ("Шериф") і Антуана Грізманн ("Атлетіко").

Відео топ-4 голів 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів

The Goal of the Week results are in - and it's good news for Leo Messi #UCLGOTW | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/MlnocL2eKF — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 30, 2021

ПСЖ переміг "Манчестер Сіті" з рахунком 2:0. Українець Олександр Зінченко пропустив поєдинок через травму.

з рахунком 2:0. Українець Олександр Зінченко пропустив поєдинок через травму. В іншому матчі другого туру групи А німецький "РБ Лейпциг" вдома програв бельгійському "Брюгге" - 1:2.

Становище в квартеті A після другого туру: ПСЖ - 4 очки, "Брюгге" - 4, "Ман Сіті" - 3, "РБ Лейпциг" - 0.

Поєдинки 3-го туру відбудуться 19 жовтня: ПСЖ - "РБ Лейпциг", "Брюгге" - "Ман Сіті".

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