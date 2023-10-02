Дебютний гол Мудрика допоміг "Челсі" виграти лондонське дербі у 7-му турі АПЛ (відео)

Михайло вперше забив у офіційному матчі за лондонський клуб.

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик відзначився голом у матчі 7-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Фулгема" (0:2).

22-річний уродженець Краснограда Харківської області вийшов у стартовому складі "синіх" і відкрив рахунок на 18-й хвилині поєдинку. Михайло прийняв на груди передачу від Леві Колвілла на вході до карного майданчика суперника і пробив поміж ніг голкіперу.

Цей перший забитий м'яч Мудрика не лише в АПЛ, а й за лондонський клуб у всіх офіційних турнірах.

Мудрик став сьомим українським футболістом, якому вдалося забити гол в елітному дивізіоні чемпіонату Англії. До нього це робили Сергій Ребров ("Тоттенгем"), Андрій Шевченко ("Челсі"), Андрій Воронін ("Ліверпуль"), Андрій Ярмоленко ("Вест Гем"), Віталій Миколенко ("Евертон") і Олександр Зінченко ("Арсенал").

Всього через хвилину після гола Мудрика "сині" подвоїли свою перевагу – результативного удару завдав албанський нападник "пенсіонерів" Армандо Броха.

Більше голів команди в лондонському дербі не забивали. Одразу після першого тайму Михайла замінили. Замість українця на поле вийшов нідерландець Іан Матсен.

Огляд матчу

Завдяки цій перемозі "Челсі" (8 очок) перервав свою триматчеву безвиграшну серію в АПЛ та піднявся на 11-те місце турнірної таблиці. "Фулгем" (8 балів) опустився на 13-ту позицію.

У наступному турі команда Маурісіо Почеттіно на виїзді зіграє з "Бернлі", а "дачники" приймуть "Шеффілд Юнайтед". Обидва поєдинки відбудуться 7 жовтня.

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