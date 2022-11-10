Дебютний гол новачка та "помста" від ексгравця: "Динамо" у яскравому матчі здобуло перемогу в УПЛ

У четвер, 10 листопада, відбувся матч чемпіонату України між київським "Динамо" та "Олександрією".

Київське "Динамо" перемогло "Олександрію" у домашьному матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок завершився з рахунком 3:1 .

Рахунок матчу на 10-й хвилині відкрив Віталій Буяльський з передачі Віктора Циганкова.

В середині другого тайму мало бути пенальті на користь "біло-синіх" – Владислав Бабогло в штрафному майданчику потягнув Циганкова за футболку і той впав. Замість того, щоб призначити 11-метровий, арбітр покарав гравця "Динамо" за нібито симуляцію.

Однак за кілька хвилин після цього Джастін Лонвейк все ж подвоїв перевагу киян. Цей гол став дебютним для нідерланського хавбека у складі "Динамо". Другий асист записав до свого активу Циганков.

На 88-й хвилині матчу Володимир Шепелєв довів рахунок до розгромного. "Олександрія" зуміла забити гол у відповідь лише у компенсований до другого тайму час – відзначився колишній гравець столичної команди Артем Шулянський.

"Динамо" набрало 19 очків та піднялося на 5 сходинку турнірної таблиці. "Олександрія" незважаючи на поразку лишилася попереду – у активі команди 20 балів і 4 позиція.

У наступному турі "біло-сині" зустрінуться з "Колосом", а "Олександрія" визначить сильнішого з "Вересом".

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