Дебютний гол Роналду: "Манчестер Юнайтед" переміг колишню команду Вернидуба у Лізі Європи

У четвер, 15 вересня, відбувся матч другого туру групового раунду Ліги Європи сезону-2022/23 між "Шерифом" та "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" здолав "Шериф" у виїзному матчі 2-го туру групового етапу Ліги Європи сезону-2022/23. Матч завершився з рахунком 0:2 .

Рахунок матчу відкрив на 17-й хвилині Джейдон Санчо, відзначившись з передачі Крістіана Еріксена.

Наприкінці першого тайму Кріштіану Роналду подвоїв перевагу "манкуніанців", реалізувавши пенальті. Для португальця цей гол став дебютним у Лізі Європи.

У матчі взяв участь український голкіпер "Шарифа" Максим Коваль.

Інший матч E між "Реалом" Сосьєдад та "Омонією" завершився перемогою іспанців (2:1)

Лідирує у групі "Реал" Сосьєдад з 6 балами. "Манчестер Юнайтед" має 3 очки та підійнялися на другу сходинку. "Шериф" також має 3 очка та перебуває на 3 позиції. "Омонія" за два матчі не набрала жодного бала та перебуває на дні.

Матчі 3-го туру відбудуться 6 жовтня: "Шериф" - "Реал" Сосьєдад, "Омонія" - "Манчестер Юнайтед"

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