Дебютний гол Русина допоміг "Сандерленду" здобути перемогу в матчі Чемпіоншипу (відео)

Назарій Русин став першим українцем, який забив 2024 року.

Український форвард "Сандерленда" Назарій Русин відзначився забитим м'ячем у матчі 26-го туру Чемпіоншипу (другий за рангом дивізіон Англії – прим.) проти "Престона".

25-річний українець вийшов у стартовому складі "чорних котів" і на 44-й хвилині подвоїв перевагу своєї команди.

Русин зіграв на випередження після сольного проходу Джека Кларка та з меж штрафного у дотик переправив м'яч у ворота суперника.

So happy for Rusyn to break his goal duct and get his Sunderland career underway!



Given a start by Beale today and he’s repaid the manager’s faith!



The first of many!



Sunderland lead 2-0 v Preston at HT pic.twitter.com/sBM56NRdT1 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) January 1, 2024

Для Русина це перший гол у складі основної команди "Сандерленда". Також на його рахунку одна результативна передача у десяти матчах за "чорних котів".

Гол українського футболіста став останнім у цьому поєдинку. Зустріч завершилася перемогою "Сандерленда" з рахунком 2:0. Русина замінили на 76-й хвилині.

Після цього матчу "Сандерленд" (40 очок) піднявся на шосту позицію в турнірній таблиці Чемпіоншипу. "Престон" (35 балів) перебуває на 11-му місці.

У наступному турі команда Русина 13 січня на виїзді зіграє проти "Іпсвіча", який наразі з 54 пунктами йде на другій сходинці. До слова, лідирує у Чемпіоншипі "Лестер", в активі якого 62 очки.

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