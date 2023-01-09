Дебютний гол та асист: український футболіст став героєм матчу чемпіонату Бельгії

Український півзахисник "Кортрейка" Олексій Сич зробив вагомий внесок у перемогу своєї команди над "Левеном" у матчі 17-го туру чемпіонату Бельгії.

21-річний українець вийшов у стартовому складі та відзначився двома результативними діями. На 43-й хвилині, за рахунку 1:0 на корсть суперника, він допоміг "Кортрейку" зрівняти рахунок, зробивши гольову передачу на Феліпе Авенатті.

А на старті другого тайму Сич забив свій дебютний гол за бельгійський клуб і вивів "Кортрейк" уперед.

Поєдинок завершився тріумфом команди нашого співвітчизника з рахунком 2:3.

Додамо, що цього сезону Сич зіграв у складі "Кортрейка" 13 матчів, забив один гол і зробив 2 асисти. Нагадаємо, що Олексій грає за бельгійський клуб на правах оренди з львівського "Руху". Орендна угода розрахована до завершення сезону з правом викупу.

Таким чином, "Кортрейк" набрав 18 очок і йде на 15-й позиції в чемпіонаті Бельгії. 15 січня команда Сича зіграє на виїзді проти "Гента".

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