Дебютний гол Яремчука приніс "Олімпіакосу" перемогу в матчі чемпіонату Греції (відео)

Український форвард Роман Яремчук забив дебютний гол за "Олімпіакос", куди перебрався цього літа. Сталося це в матчі другого туру чемпіонату Греції проти клубу "Каллітея".

28-річний українець розпочав поєдинок на лавці для запасних, але вийшов на заміну на 69-й хвилині за рахунку 1:1. На 79-й хвилині Роман вдало зіграв на добиванні та вивів свою команду вперед.

Відео дебютного гола Яремчука за "Олімпіакос"

У підсумку забитий м'яч українця став вирішальним. Клуб з міста Пірей здобув перемогу з рахунком 2:1 .

Зазначимо, що Яремчук перейшов до "Олімпіакоса" з бельгійського "Брюгге". За неофіційною інформацією, вартість трансферу українця склала 5 мільйонів євро з урахування бонусів.

Роман вже встиг провести два матчі за грецький клуб, тепер на його рахунку один гол.

Після двох турів "Олімпіакос" з 6 очками посідає друге місце в турнірній таблиці грецької Суперліги, лише за додатковими показниками поступаючись лідеру ПАОКу.

У третьому турі чемпіонату Греції команда Яремчука 31 серпня на виїзді зіграє проти клубу "Ламія".

Нагадаємо, минулого сезону "Олімпіакос" фінішував на третьому місці у турнірній таблиці чемпіонату Греції і став переможцем третього за престижністю єврокубку – Ліги конференцій.

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