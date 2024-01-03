Дебютний гол Яремчука в Ла Лізі допоміг "Валенсії" перемогти "Вільярреал" (відео)

Роман Яремчук став сьомим українцем, який забив в елітному дивізіоні чемпіонату Іспанії.

"Валенсія" українського форварда Романа Яремчука обіграла "Вільярреал" у домашньому матчі 19-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на стадіоні "Месталья" завершився з рахунком 3:1 .

"Кажани" вийшли вперед на самому старті зустрічі. На 4-й хвилині Яремчук потужним ударом з меж штрафного майданчика відправив м'яч у ворота після передачі, яку віддав Хосе Гая.

HERE IT IS!



Yaremchuk puts a difficult 2023 behind him as he opens his La Liga account for Valencia in the first game of 2024!



A brilliant finish from the Ukrainian as he’s given a rare start!



Start as you mean to go on Roman



1-0 Valencia pic.twitter.com/7bFYkb0shN — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) January 2, 2024

Для Яремчука це дебютний гол у Ла Лізі. Раніше він забивав за "Валенсію" тільки в Кубку Іспанії.

Роман став сьомим українським футболістом, який забив гол у Примері. Лідирують за цим показником два українці з "Жирони" – Артем Довбик (11 м'ячів) та Віктор Циганков (6).

У середині першого тайму підопічні Рубена Барахи зміцнили свою перевагу в рахунку – Пепелу реалізував пенальті на 27-й хвилині.

На початку другої половини поєдинку "Валенсія" забила третій м'яч – Пепелу на 57-й хвилині оформив дубль, знову відзначившись з пенальті.

На 73-й хвилині "Вільярреал" скоротив відставання – результативного удару завдав Херард Морено, однак на більше "Жовта субмарина" вже не спромоглася.

Зазначимо, що Яремчук вийшов у стартовому складі "кажанів" та провів на полі 69 хвилин, після чого його замінив Хаві Герра.

Ця перемога дозволила "Валенсії" (26 очок) піднятися на дев'яте місце в Ла Лізі. "Вільярреал" (19 балів) перебуває на 13-й позиції.

У наступному турі команда Яремчука 14 січня на виїзді зіграє проти "Кадіса", а "Вільярреал" днем раніше завітає в гості до "Лас-Пальмаса".

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