Дебютний гол Яремчука вивів "Валенсію" до наступного раунду Кубка Іспанії (відео)

Форвард збірної України Роман Яремчук відзначився дебютним голом за "Валенсію". Це сталося в матчі 1/32 фіналу Кубка Іспанії проти "Ароси", яка виступає у 5-му дивізіону країни.

28-річний українець вийшов у стартовому складі "кажанів" і вже на 8-й хвилині відкрив рахунок у зустрічі. Яремчук чудово розібрався у чужому штрафному майданчику і потужним ударом з лівої в дотик пробив повз воротаря суперника.

⚽️ ¡¡GOOOOOOL DE YAREMCHUK!! ¡¡SE ADELANTA EL VALENCIA!!



Después de un par de rechaces, el delantero ucraniano manda el balón a la red.



@ArosaSCOficial | 0 -1 | @valenciacf | 8'



ℹ️ Minuto a minuto: https://t.co/vv4nW83udX#CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/TPtOxVy2g2 — RFEF (@rfef) December 5, 2023

Для Романа цей гол став першим у футболці "Валенсії" у всіх турнірах. Українському нападнику знадобилося 11 матчів, щоб вперше відзначитися за іспанський клуб.

Забитий м'яч Яремчука став єдиним у цьому поєдинку та переможним. "Кажани" обіграли суперника з рахунком 1:0 та вийшли до 1/16 фіналу Кубка Іспанії.

Яремчук відіграв 82 хвилини та, окрім голу, встиг заробити жовту картку на 37-й хвилині.

Огляд матчу

Наступний матч підопічні Рубена Барахи зіграють 8 грудня проти "Хетафе" в рамках 16-го туру Ла Ліги. Наразі команда Яремчука з 19 очками після 15 поєдинків посідає дев'яте місце у чемпіонаті Іспанії.

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