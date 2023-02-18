Дебютний гол Зінченка допоміг "Арсеналу" здійснити камбек та повернути лідерство в АПЛ (відео)

"Каноніри" у видовищному стилі повернулися на переможну стежку в чемпіонаті Англії.

"Арсенал" українця Олександра Зінченка на виїзді переміг "Астон Віллу" в стартовому матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 2:4 .

Уже на 5-й хвилині господарі повели в рахунку зусиллями Оллі Воткінса. "Гармаші" зуміли швидко відігратися – на 16-й хвилині відзначився Букайо Сака.

На 31-й хвилині "Астон Вілла" знову вирвалася вперед – влучний удар до свого активу заніс Філіппе Коутінью.

Після перерви "канонірам" вдалося вдруге за матч відновити паритет – Зінченко після розіграшу кутового забив класним ударом низом з-за меж штрафного майданчика.

Зазначимо, що для 26-річного українця це дебютний гол за "Арсенал" та в АПЛ.

У компенсований до другого тайму час команда Мікеля Артети вирвала перемогу. На 90+3-й хвилині автогол записав до свого пасиву воротар "левів" Емільяно Мартінес, якому м'яч рикошетом від поперечини влучив у спину після потужного удару Жоржинью.

А ще за п'ять хвилин крапку в матчі поставив Габріел Мартінеллі. Це сталося вже після того, як Зінченка на 90+6-й хвилині замінив Кіран Тірні.

Огляд матчу

"Арсенал" (54 очки) повернувся на перше місце в АПЛ, обійшовши "Манчестер Сіті" на три залікові бали. "Астон Вілла" (28 пунктів) залишилася на 11-й сходинці.

У наступному турі "каноніри" 25 лютого на виїзді зіграють з "Лестером", а "леви" того ж дня в гостях зустрінуться з "Евертоном" іншого українця Віталія Миколенка.

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