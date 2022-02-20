Дебютний гол зіркового новачка: "Барселона" знищила аутсайдера Ла Ліги та повернулася до зони Ліги чемпіонів

Дебютний гол зіркового новачка: "Барселона" знищила аутсайдера Ла Ліги та повернулася до зони Ліги чемпіонів

Каталонці на виїзді переграли "Валенсію".

В неділю, 20 лютого, в рамках 25-го туру іспанської Ла Ліги "Барселона" на виїзді впевнено переграла "Валенсію" - 1:4 .

Зимовий новачок "блаугранас" П'єр-Емерік Обамеянг відкрив рахунок на 23-й хвилині матчу ударом у ближній кут після передачі Альби. Це дебютний м'яч габонського форвада у футболці каталонського клубу.

За десять хвилин Френкі Де Йонг подвоїв перевагу "Барселони", а за кілька хвилин до кінця першого тайму Обамеянг довів рахунок до розгромного.

Після перерви команди обмінялися голами Карлоса Солера та 19-річного Педрі.

"Барселона" піднялася на четверте місце у Прімері. "Валенсія" залишилася на 12-й позиції у турнірній таблиці.

24 лютого "Барселона" на виїзді зіграє проти "Наполі" у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. У першому поєдинку команди зіграли внічию – 1:1 .

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