Дебютний шедевр Бражка, гол Ярмоленка: "Динамо" обіграло ЛНЗ у результативному матчі

Команда Мірчі Луческу піднялася на четверте місце в турнірній таблиці УПЛ.

"Динамо" перемогло ЛНЗ у виїзному матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Черкасах завершився з рахунком 2:4 .

"Біло-сині" вийшли вперед уже на третій хвилині зустрічі – Володимир Бражко з дальної відстані завдав більярдного удару в лівий нижній кут воріт господарів. Для 21-річного півзахисника цей гол став першим за основну команду "Динамо".

На початку другого тайму підопічні Олега Дулуба зуміли зрівняти рахунок. На 61-й хвилині Віталій Бойко реалізував пенальті, який арбітр призначив за гру рукою Олександра Караваєва у власному карному майданчику.

На 72-й хвилині команда Мірчі Луческу вдруге повела в рахунку – Андрій Ярмоленко отримав передачу від Бражка та з меж штрафного відправив м'яч у дальній кут.

А ще за шість хвилин кияни забити втретє. Назарій Муравський у штрафному ЛНЗ у підкаті збив Владислава Дубінчака, а Віталій Буяльський переграв голкіпера з 11-метрової позначки.

Проте це був ще не кінець. На 90+1-й хвилині Максим Прядун скоротив відставання черкаського клубу до мінімуму.

Останнє ж слово у цьому матчі сказали кияни – на 90+4-й хвилині остаточний рахунок гри встановив Назар Волошин.

Після цієї перемоги "Динамо" (12 очок) піднялося на четверте місце в УПЛ. Також "біло-сині" мають три поєдинки в запасі. ЛНЗ (7 балів) розташовується на 11-й позиції.

У наступному турі кияни 1 жовтня зіграють з "Олександрією", а команда з Черкас 30 вересня зустрінеться з "Вересом".

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