Перший в сезоні турнір "Великого шолома" виграла тенісистка з країни-агресорки.

У суботу, 28 січня, відбувся фінальний матч Australian Open-2023 в одиночному жіночому турнірі. У ньому білоруска Аріна Соболенко перемогла представницю Казахстану Олену Рибакіну.

Трисетовий поєдинок тривав 2 години і 29 хвилин. Рибакіна виграла першу партію, але Соболенко змогла створити камбек і перемогла у двох наступних.

Підсумковий рахунок матчу – 6:4, 3:6, 4:6 на користь спортсменки з країни-агресорки, яка допомагає Росії вести війну проти України.

Зазначимо, що для Соболенко це перший в кар'єрі титул на турнірах серії "Великого шолома". До цього її найкращими досягненнями були півфінали на Wimbledon-2021, а також на US Open (2021, 2022).

Раніше повідомлялося, що визначилися фіналісти чоловічого турніру Australian Open-2023. Вирішальний матч за трофей відбудеться в неділю, 29 січня.

Нагадаємо, організатори Australian Open-2023 допустили до змагань гравців з Росії та Білорусі, проте тільки в нейтральному статусі: без прапорів, гімнів та іншої національної символіки.

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