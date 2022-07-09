Дебютний титул Великого шолома в кар'єрі: визначилася переможниця Wimbledon-2022

У суботу, 9 липня, відбувся фінальний матч жіночого турніру Wimbledon-2022. За трофей змагалися туніска Онс Жабер і Єлєна Рибакіна з Казахстану.

Тріумфаторкою фіналу, а відповідно і всього турніру стала Рибакіна. Представниця Казахстану, яка розташовується на 23-му місці в рейтингу WTA, обіграла другу ракетку світу в напруженому трисетовому поєдинку.

Матч тривав 1 годину 51 хвилину і завершився перемогою Єлени з рахунком 3:6, 6:2, 6:2.

За цей час Рибакіна 4 рази подала навиліт, припустилася трьох подвійних помилок та реалізувала 4 з 6 брейкпойнтів.

Зазначимо, що для обох тенісисток це був перший фінал турніру Великого шолома в кар'єрі. Більше того, вперше у Відкриту еру в фіналі зустрічалися тенісистки, які до цього жодного разу не вигравали Grand Slam.

Додамо, що раніше Рибакіна представляла Росію, але 2018 року змінила громадянство та почала виступати за Казахстан.

Нагадаємо, в чоловічому фіналі Wimbledon-2022 зіграють австралієць Нік Кірьос і серб Новак Джокович. Вирішальний матч відбудеться в неділю, 10 липня.

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