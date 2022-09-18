Дебютний титул WTA в кар'єрі: українська тенісистка виграла парний турнір у Словенії

Українка Марта Костюк в дуеті з чешкою ​​Терезою Мартінцовою стали переможницями парного розряду турніру WTA у словенському Порторожі.

У фіналі українсько-чеський тандем здобув перемогу над з іспанкою Крістіною Буксою та Терезою Міхалковою зі Словаччини.

Для перемоги Костюк і Мартінцовій вистачило двох сетів - 6:4, 6:0.

Для Марти це перший титул на рівні WTA - як в одиночному, так і парному розрядах. Раніше вона тріумфувала лише на турнірах серії ITF.

Зазначимо, що Костюк вдруге в кар'єрі грала в фіналі турніру WTA. У жовтні 2021 року вона в парі з Людмилою Кіченок вийшла до фіналу турніру в іспанському Тенеріфе, проте тоді українки програли в боротьбі за трофей норвежці Ульрікке Ейкері й австралійці Еллен Перес.

Що стосується Мартінцової, то для неї це також перший титул WTA в кар'єрі, раніше вона двічі поступалася в фіналах.

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