Дебютує в основній сітці: українська тенісистка подолала кваліфікацію Roland Garros-2024

Українська тенісистка Юлія Стародубцева пробилася до основної сітки Roland Garros 2024 року.

24-річна українка у фіналі кваліфікації впевнено обіграла Марину Стакушич з Канади (6:3, 6:2).

До цього Юлія в перших двох відбіркових раундах перемогла свою співвітчизницю Катаріну Завацьку (6:3, 7:6) та китаянку Сяоді Ю (6:3, 6:2).

Стародубцева вперше в кар'єрі пройшла до основної сітки Roland Garros. Вона лише вдруге зіграє в основі на турнірах Grand Slam. На цьому рівні Юлія дебютувала на Australian Open-2024, коли в першому колі поступилася шостій сіяній Онс Жабер з Тунісу.

Таким чином, в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції нашу країну вдруге поспіль представлятимуть шість тенісисток. Автоматично до основи Roland Garros-2024 потрапили Еліна Світоліна, Марта Костюк, Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська і Леся Цуренко.

Проти кого гратимуть українки в першому колі Roland Garros-2024

Еліна Світоліна (Україна) – Кароліна Плішкова (Чехія)

Даяна Ястремська (Україна) – Айла Томлянович (Австралія)

Леся Цуренко (Україна) – Донна Векич (Хорватія)

Ангеліна Калініна (Україна) – Каміла Осоріо (Колумбія)

Марта Костюк (Україна) –​​​​​ визначиться незабаром

Юлія Стародубцева (Україна) – визначиться незабаром

Основна сітка Roland Garros-2024 стартує вже в неділю, 26 травня, і триватиме до 9 червня. Минулого року переможницею жіночого одиночного турніру стала перша ракетка світу полька Іга Швьонтек.

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