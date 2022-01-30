Дечого не вистачає: помічник Луческу розповів, чого потрібно навчитися сенегальсому вундеркінду "Динамо"

Гусєв зазначає, що 19-річному футболісту треба навчитися відбирати м'яч.

Помічник головного тренера київського "Динамо" Мірчі Луческу Олег Гусєв, розповів, чи має шанси 19-річний сенегалець Самба Діалло на потрапляння до першої команди "біло-синіх".

"Якщо він продовжить працювати так само, то так. Адже не дарма він в U-19 забиває і в чемпіонаті, і в Юнацькій лізі УЄФА таким командам, таким футбольним школам. Усі задатки в нього є: швидкість, дріблінг, багато забиває, віддає.

Додати в грі в обороні, тому що якщо на рівні U-19 можна ще не відбирати м'яча, то в першій команді трохи інші вимоги. Йому треба в цьому аспекті додати, думаю, він має всі шанси", – сказав Гусєв у коментарі "Футбольному формату".

Діалло у першій частині сезону забив п'ять голів у шести матчах Юнацької ліги УЄФА.

Нещодавно юний футболіст потрапив у скандал - Діалло спричинив бійку під час товариського матчу "Динамо" проти турецького "Антальяспору".

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