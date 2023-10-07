Дефлімпійська збірна України вперше в історії виграла чемпіонат світу з футболу (відео)

Дефлімпійська збірна України стала переможцем чемпіонату світу-2023 з футболу, який відбувся в малайзійському Куала-Лумпурі.

На груповому етапі наша національна команда серед гравців з порушеннями слуху розбила Таїланд (6:0), зіграла внічию із Сенегалом (2:2) і розгромила Аргентину (5:0).

В 1/8 фіналу "синьо-жовті" перемогли Нігерію (2:0), у чвертьфіналі розбили Іран (3:0), а у півфіналі в серії пенальті здолали Сенегал (1:1, пен. 8:7).

У фінальному поєдинку українці здобули перемогу над Японією з рахунком 2:1.

Відео матчу Україна – Японія

Дефлімпійська збірна України вперше завоювала "золото" планетарної першості. До слова, 2012 року дефлімпійська збірна України стала бронзовим призером чемпіонату світу в Туреччині, а 2009-го та 2022-го була чемпіоном Дефлімпійських ігор.

Раніше повідомлялося, що збірна України виграла чемпіонат Європи з футболу серед спортсменів із наслідками ДЦП.

Читайте також:

Чоловіча збірна України з волейболу здобула другу перемогу у відборі на Олімпіаду-2024

Збірна України з футзалу розтрощила Сербію в елітному раунді відбору на ЧС-2024 (відео)

Україна виборола першу медаль на ЧС-2023 зі спортивної гімнастики: деталі