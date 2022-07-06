Дехокеїзація йде за планом: міжнародна федерація відхилила апеляції Росії та Білорусі на усунення від усіх змагань

Дехокеїзація йде за планом: міжнародна федерація відхилила апеляції Росії та Білорусі на усунення від усіх змагань

Міжнародна федерація з хокею з шайбою (IIHF) відхилила апеляції РФ та РБ на усунення від усіх міжнародних турнірів.

Зазначається, що рішення дисциплінарної ради IIHF були визнані не санкціями, а "реалізацією безпекової політики, яка не носить дискримінаційний характер".

Про це йдеться в офіційній заяві організації.

Зокрема, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії до України за підтримки Білорусі командам країн-агресорок було заборонено брати участь у змаганнях під егідою IIHF. Так, російські та білоруські збірні не зможуть виступити на чоловічих і жіночих чемпіонатах світу 2023 року в будь-яких вікових групах і дивізіонах. Також Росія була позбавлена права на проведення чемпіонату світу-2023 серед чоловіків у топдивізіоні, а також молодіжного ЧС-2023.

Комісія зазначила, що рада IIHF мала достатньо інформації для застосування таких мір, а її рішення "було недискримінаційним і пропорційним". Позбавлення Росії прав на проведення змагань також було визнано справедливим, адже воно пов'язане з "безпекою й свободою пересування гравців, фанів, глядачів і медіа".

Крім того, зберігається недопуск до змагань російських суддів, а також заборона на участь представників Росії, зокрема експертів, у роботі комітетів IIHF. Загалом, цитуючи слова президента РФ Володимира Путіна: подобається не подобається, терпи моя красуня.

Читайте також:

Підозрюють в ухиленні від армії: воротаря збірної Росії з хокею затримали співробітники військкомату

"Безпрецедентна історія": чемпіон Олімпіади з РФ влаштував істерику через відсторонення росіян від міжнародного спорту

Президент Міжнародної федерації хокею розповів про наслідки для Росії, якщо "ситуація з Україною не зміниться"