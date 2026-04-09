Делегація "Динамо" взяла участь у церемонії прощання з Мірчею Луческу в Бухаресті

Брати Суркіси висловили щирі співчуття та слова підтримки родині Луческу.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Прощання з Мірчею Луческу / © ФК Динамо Київ

Делегація київського "Динамо" узяла участь у церемонії прощання з легендарним тренером Мірчею Луческу, який помер 7 квітня у віці 80 років.

Про це повідомляється на офіційному сайті "біло-синіх".

Церемонія прощання з видатним румунським фахівцем відбулася у четвер, 9 квітня, в Бухаресті.

"Делегація ФК "Динамо" (Київ) узяла участь у церемонії прощання з Мірчею Луческу в Бухаресті, де засвідчила повагу усього динамівського колективу прекрасній Людині і великому Тренеру. 

Брати Суркіси висловили щирі співчуття та слова підтримки дружині Містера — Неллі, а також усій родині Луческу", — йдеться в заяві.

"Мірча — це не лише частина історії "Динамо", він — частина нашої родини", — зауважив президент "Динамо" Ігор Суркіс, який не був присутнім на прощанні через хворобу. 

Луческу очолював "Динамо" від 2020 до 2023 року. Під його керівництвом "біло-сині" оформили "золотий требл" (завоювали золоті медалі чемпіонату, Кубок та Суперкубок України) у сезоні-2020/21.

Нагадаємо, Луческу в Україні також працював з донецьким "Шахтарем" (2004-2016). Біля керма "гірників" румун виграв 22 трофеї: 8 разів ставав переможцем чемпіонату України, шість — національного кубка, сім — Суперкубка України, а в сезоні-2008/09 завоював Кубок УЄФА.

