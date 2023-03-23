"Демонстративне приниження": Ломаченко опублікував відео з претензіями до Зеленського від УПЦ МП

Василь виклав черговий зашкварний пост у себе в соцмережах.

Колишній чемпіон світу з боксу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко зробив нову публікацію у своєму Instagram. Спортсмен оприлюднив відео інформаційного агентства "Спілка православних журналістів" (СПЖ), яке публікує новини УПЦ Московського патріархату.

На відео повідомляється, що члени синоду УПЦ три години чекали під офісом президента України Володимира Зеленського.

"20 березня 2023 року сталася подія, яка увійде до історії як ганьба щодо влади до церкви. Члени синоду української православної церкви майже 3 години безуспішно чекали під офісом президента Володимира Зеленського. Привід був більш ніж серйозний – вигнання церкви із Києво-Печерської лаври.

Питання зовсім не в тому, що Зеленський не прийняв синодалів, проблема в тому, як це було зроблено. Настоятеля та ієрархів найбільшої конфесії країни протримали на вулиці біля блокпоста кілька годин, а потім прогнали сиреною.

І це Зеленський був на місці і хоч кілька хвилин міг точно знайти. Архієреїв не запросили почекати всередині, не запропонували бодай сісти. Якщо коротко, ситуацію можна охарактеризувати двома словами: "Демонстративне приниження". І це приниження не Онуфрія, Павла чи Антонія. Це є показовим приниженням мільйонів вірян УПЦ, приниженням мільйонів виборців, мільйонів громадян України. Трагедія якраз у цьому", – йдеться у відео.

Зазначимо, що це вже далеко не перший скандальний пост Ломаченка в Instagram, через що його сторінка була заблокована на території України.

Раніше Ломаченка внесли до реєстру зрадників України, який веде громадська організація "Рух ЧЕСНО".

Боксер потрапив у гучний скандал, пов'язаний з його підтримкою представників УПЦ Московського патріархату та поширенням антиукраїнських наративів російської пропаганди.

Нагадаємо, на початку березня Ломаченко потрапив у новий скандал. На турнірі UFC у США він пообіймався і зробив фото з російським бійцем Ісламом Махачевим, який є другом очільника Чечні Рамзана Кадирова та підтримує війну РФ проти України.

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