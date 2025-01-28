Денис Берінчик – Кейшон Девіс: букмекери назвали фаворита бою за звання чемпіона світу

Поєдинок за участю українського чемпіона відбудеться 14 лютого у Нью-Йорку.

14 лютого 2025 року українець Денис Берінчик захищатиме пояс WBO у легкій вазі проти американця Кейшона Девіса.

Поєдинок відбудеться у Нью-Йорку (США) на легендарній арені "Madison Square Garden".

Для Дениса це буде перший захист титулу WBO в легкій вазі, який він здобув у травні 2024 року, роздільним рішенням суддів здолавши мексиканця Емануеля Наваррете.

Прогнози букмекерів на бій Денис Берінчик – Кейшон Девіс

За оцінками букмекерів, фаворитом поєдинку є американський боксер. На перемогу Девіса приймаються ставки з коефіцієнтом 1,25. Виграш Берінчика – 4,00.

Нічия, як найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 19,00.

Найбільш імовірним результатом бою букмекери вважають перемогу Кейшона за очками – 1,90. Тріумф американця нокаутом – 3,10.

Перемога Дениса суддівським рішенням оцінена коефіцієнтом 5,50. Дострокова звитяга українця – 12,00.

У послужному списку 36-річного Берінчика 19 перемог (9 – нокаутом) у 19 поєдинках на професійному рингу. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.

В активі 25-річного Кейшона 12 перемог (8 – нокаутом) та жодної поразки. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2020 у Токіо та володіє поясом WBO Intercontinental у легкій вазі.

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