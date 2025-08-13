ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
4 хв

Денис Іванков у подкасті Дениса Бойка: про футбол в Узбекистані й любов до України

Дивіться новий випуск YouTube-шоу Дениса Бойка, гостем якого став тренер-легенда Узбекистану Денис Іванков.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Денис Бойко та Денис Іванков

Денис Бойко та Денис Іванков

У новому випуску YouTube-шоу Дениса Бойка узбекистанець Денис Іванков розповів про футбольне життя на батьківщині, тренування воротарів олімпійської й національної збірних Узбекистану і Україну в його житті.

Дивіться повний випуск тут або у плеєрі нижче.

"Вперше я потрапив до Києва, коли ми грали проти "Динамо" 1991 року": Іванков про Україну

До запису нового випуску подкасту Денис Іванков востаннє був в Києві 3 січня 2022 року. Тоді він полетів до Узбекистану на збори й лише цього літа зміг вперше повернутись до Києва.

Від 2008 року Денис Іванков із сім'єю мешкають в Києві, адже його дружина українка, з якою він познайомився, коли працював тренером олімпійської збірної Узбекистану. 

"Усі нормальні люди, які дивляться не лише телевізор, розуміють, що відбувається, хто агресор. За мою проукраїнську позицію мені перепадало, коли я кілька футболок клубу, де я тренував, відправляв до України на аукціон і гроші йшли на ЗСУ, клуб заборонив мені відправляти ще". 

"У футбол я потрапив невипадково": про кар'єру гравця

Денис Іванков народився у спортивній родині, адже його батько також професійний футболіст та тренер. Бувши з батьком на іграх, тренуваннях, з'їздах, Денис зрозумів, що хоче стати воротарем. 

"Мені подобалось бути у воротах, не можу сказати, що стояти, бо це неправильно, але і сказати, що я грав у воротах неправильно, бо на той момент я ще не міг грати взагалі. Мені подобалось там перебувати, тому мені давали рукавиці і так поступово я став займатись".

Від 8 класу спортсмен навчався у спортінтернаті, а в 19 років він став частиною своєї першої професійної команди Узбекистану. 

Після важкої травми Денис закінчив футбольну кар'єру у 25 років. 

Тренерство

Між кар'єрою професійного футболіста та тренера в Дениса було 5 років перерви. За цей час він відновлювався після травми і шукав себе в бізнесі, проте даремно. До рішення повернутись в футбол, його підштовхнув батько, який запропонував тренувати воротарів.

За винятком двох років, коли він тренував український клуб "Княжа" та латвійський "Лієпая", увесь професійний шлях Іванкова пройшов в Узбекистані.

"В один момент в "Насафі" (ред. – професійний узбецький ФК) ми виходили на тренування і не було воротарів. Тоді два грали в олімпійській збірні Узбекистану, а ще два – в національній".

Воротарів у національній збірній Узбекистану Іванков тренував 3 роки. В той час тренером збірної був Ектор Купер, який приїхав з власним тренерським штабом, проте без фахівця, який опікується воротарями.

Денис каже, що у нього немає одноразових занять, хоч йому за це не доплачують, проте для нього найважливішим є результати його вихованців. 

Фінансові умови в Узбекистані 

Іванков каже, що сьогодні в Узбекистані для професійних футболістів дуже хороші умови. 

"Середня зарплата у хорошого воротаря – це 10 000$. Я зараз взяв хлопця, який отримав зарплату 80$, а тепер дав йому 500$, але якщо від цього йому "зірве голову", то ми попрощаємось, бо це тільки початок. Якщо він прогресує, то я йду до керівництва і, незважаючи на його контракт, я піднімаю йому зарплату".

Для молодих хлопців сьогодні в Узбекистані пропонують невеликі гроші, проте ця сума збільшується поступово, коли є потенціал і наполегливість. Більше отримують ті, хто уже грав у збірній. 

Яким повинен бути воротар?

Денис Іванков каже, що для нього надзвичайно важливо, аби воротарі були не лише спортивними і дужими, але і інтелектуалами.

"Вони у мене всі в інституті навчаються! Чим вони будуть займатись, коли футбол закінчиться? Вони ж навіть ліцензії на тренерство не отримають без вищої освіти". 

Воротар повинен бути не лише швидким, але і високим. Невисоким хлопцям, які хочуть стати голкіперами, але мають нижче 185 см, важко досягти успіху. Таких юнаків Денис відмовляє від будування кар'єри в футболі, краще навчатись і шукати себе.

"Якщо дитина хоче, я тренуватиму її. Це навіть стимулюватиме її, якщо в дитини такий запал до навчання, буде землю гризти. Але паралельно з цим необхідно навчатись, вчити мови. Але багато хто цим нехтує".

Нагадаємо, що інтерв'ю з Денисом Іванковим вийшло на YouTube-каналі нового проєкту від 1+1 media, ведучим якого є ексголкіпер збірної України Денис Бойко. Це майданчик для глибоких розмов із тими, хто творить історію українського спорту.

Гостями шоу вже були Андрій Ярмоленко, Руслан Ротань й Сергій Кривцов. Нові випуски виходять щотижня на YouTube-каналі Дениса Бойка.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie