Денис Іванков у подкасті Дениса Бойка: про футбол в Узбекистані й любов до України

Денис Бойко та Денис Іванков

Реклама

У новому випуску YouTube-шоу Дениса Бойка узбекистанець Денис Іванков розповів про футбольне життя на батьківщині, тренування воротарів олімпійської й національної збірних Узбекистану і Україну в його житті.

Дивіться повний випуск тут або у плеєрі нижче.

"Вперше я потрапив до Києва, коли ми грали проти "Динамо" 1991 року": Іванков про Україну

Реклама

До запису нового випуску подкасту Денис Іванков востаннє був в Києві 3 січня 2022 року. Тоді він полетів до Узбекистану на збори й лише цього літа зміг вперше повернутись до Києва.

Від 2008 року Денис Іванков із сім'єю мешкають в Києві, адже його дружина українка, з якою він познайомився, коли працював тренером олімпійської збірної Узбекистану.

"Усі нормальні люди, які дивляться не лише телевізор, розуміють, що відбувається, хто агресор. За мою проукраїнську позицію мені перепадало, коли я кілька футболок клубу, де я тренував, відправляв до України на аукціон і гроші йшли на ЗСУ, клуб заборонив мені відправляти ще".

"У футбол я потрапив невипадково": про кар'єру гравця

Реклама

Денис Іванков народився у спортивній родині, адже його батько також професійний футболіст та тренер. Бувши з батьком на іграх, тренуваннях, з'їздах, Денис зрозумів, що хоче стати воротарем.

"Мені подобалось бути у воротах, не можу сказати, що стояти, бо це неправильно, але і сказати, що я грав у воротах неправильно, бо на той момент я ще не міг грати взагалі. Мені подобалось там перебувати, тому мені давали рукавиці і так поступово я став займатись".

Від 8 класу спортсмен навчався у спортінтернаті, а в 19 років він став частиною своєї першої професійної команди Узбекистану.

Після важкої травми Денис закінчив футбольну кар'єру у 25 років.

Реклама

Тренерство

Між кар'єрою професійного футболіста та тренера в Дениса було 5 років перерви. За цей час він відновлювався після травми і шукав себе в бізнесі, проте даремно. До рішення повернутись в футбол, його підштовхнув батько, який запропонував тренувати воротарів.

За винятком двох років, коли він тренував український клуб "Княжа" та латвійський "Лієпая", увесь професійний шлях Іванкова пройшов в Узбекистані.

"В один момент в "Насафі" (ред. – професійний узбецький ФК) ми виходили на тренування і не було воротарів. Тоді два грали в олімпійській збірні Узбекистану, а ще два – в національній".

Реклама

Воротарів у національній збірній Узбекистану Іванков тренував 3 роки. В той час тренером збірної був Ектор Купер, який приїхав з власним тренерським штабом, проте без фахівця, який опікується воротарями.

Денис каже, що у нього немає одноразових занять, хоч йому за це не доплачують, проте для нього найважливішим є результати його вихованців.

Фінансові умови в Узбекистані

Іванков каже, що сьогодні в Узбекистані для професійних футболістів дуже хороші умови.

Реклама

"Середня зарплата у хорошого воротаря – це 10 000$. Я зараз взяв хлопця, який отримав зарплату 80$, а тепер дав йому 500$, але якщо від цього йому "зірве голову", то ми попрощаємось, бо це тільки початок. Якщо він прогресує, то я йду до керівництва і, незважаючи на його контракт, я піднімаю йому зарплату".

Для молодих хлопців сьогодні в Узбекистані пропонують невеликі гроші, проте ця сума збільшується поступово, коли є потенціал і наполегливість. Більше отримують ті, хто уже грав у збірній.

Яким повинен бути воротар?

Денис Іванков каже, що для нього надзвичайно важливо, аби воротарі були не лише спортивними і дужими, але і інтелектуалами.

Реклама

"Вони у мене всі в інституті навчаються! Чим вони будуть займатись, коли футбол закінчиться? Вони ж навіть ліцензії на тренерство не отримають без вищої освіти".

Воротар повинен бути не лише швидким, але і високим. Невисоким хлопцям, які хочуть стати голкіперами, але мають нижче 185 см, важко досягти успіху. Таких юнаків Денис відмовляє від будування кар'єри в футболі, краще навчатись і шукати себе.

"Якщо дитина хоче, я тренуватиму її. Це навіть стимулюватиме її, якщо в дитини такий запал до навчання, буде землю гризти. Але паралельно з цим необхідно навчатись, вчити мови. Але багато хто цим нехтує".

Нагадаємо, що інтерв'ю з Денисом Іванковим вийшло на YouTube-каналі нового проєкту від 1+1 media, ведучим якого є ексголкіпер збірної України Денис Бойко. Це майданчик для глибоких розмов із тими, хто творить історію українського спорту.

Реклама