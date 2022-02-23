Депутати Європарламенту закликали УЄФА припинити співпрацю з "Газпромом" і позбавити РФ фіналу ЛЧ

Депутати Європарламенту закликали УЄФА припинити співпрацю з "Газпромом" і позбавити РФ фіналу ЛЧ

Александера Чеферіна попросили про розірвання угод з компанією країни-агресорки.

Декілька депутатів Європарламенту наполягають на тому, щоб Європейський футбольний союз (УЄФА) розірвав контракти з "Газпромом" через вторгнення російської армії до України.

Політики звернулися з листом до очільника футбольної організації Александера Чеферіна, в якому зажадали припинення співпраці з "Газпромом", а також перенесення фіналу Ліги чемпіонів-2021/22 із Санкт-Петербурга.

"Часи спостереження за ситуацією минули. УЄФА повинна діяти зараз і більше не повинна узаконювати цей режим", - йдеться в тексті листа.

Зазначимо, що вирішальний поєдинок найпрестижнішого клубного турніру Європи повинен відбутися 28 травня у Санкт-Петербурзі на "Газпром Арені".

Раніше повідомлялося, що на тлі російської агресії проти України фінал ЛЧ може відбутися на лондонському "Вемблі", втім представники УЄФА спростували варіант перенесення фіналу з Росії.

Своєю чергою, очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив, що фінал Ліги чемпіонів не можна проводити в Росії. А очільниця МЗС Великої Британії Елізабет Трасс закликала англійські клуби бойкотувати фінал Ліги чемпіонів у РФ.

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