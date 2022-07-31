Дерев'янченко яскраво повернувся на ринг і відсвяткував перемогу з прапором України (відео)

Український боксер-середньоваговик Сергій Дерев'янченко переміг американця Джошуа Конлі в бою, який відбувся в ніч проти 31 липня у Брукліні (США)

36-річний українець протистояв своєму американському опоненту в андеркарді головного поєдинку Дані Гарсія - Хосе Бенавідес. Дерев'янченко та Конлі пройшли всю дистанцію в 10 раундів, за підсумками яких Сергій здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

Наш співвітчизник домінував на ринзі упродовж усього бою. У перших раундах Конлі ще намагався контратакувати українця, але потім перевага Дерев'янченка стала ще більш очевидною.

Як підсумок, судді без вагань визнали українця переможцем бою: 99-91, 99-91 та 98-92.

Після оголошення результатів Сергій патріотично відсвяткував свою перемогу, загорнувшись в прапор України.

.@SDerevyanchenko puts on a clinic and picks up a big-time UD win over Conley #DerevyanchenkoConley #GarciaBenavidez pic.twitter.com/5kCp9zPwPQ — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) July 31, 2022

Таким чином, Дерев'янченко здобув першу перемогу від 2019 року. Українець нарешті перервав серію з трьох поразок поспіль. Раніше Сергій програв титульні бої Геннадію Головкіну та Джермаллу Чарло, а потім несподівано поступився Карлосу Адамесу в поєдинку за звання претендента на чемпіонський пояс.

Загалом у послужному списку Дерев'янченка 14 перемог (10 нокаутом) та чотири поразки на професійному рингу. На рахунку американця Конлі 17 перемог (11 - нокаутом), 4 поразки та одна нічия.

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