Дерусифікація в дії: колишній клуб Абрамовича прибрав мову країни-агресорки з офіційного сайту

Дерусифікація в дії: колишній клуб Абрамовича прибрав мову країни-агресорки з офіційного сайту

Лондонський "Челсі" позбувся російськомовної версії офіційного сайту після того, як путінський олігарх Роман Абрамович перестав бути власником клубу.

Наприкінці травня російський оліграх Романа Абрамовича був змушений продати лондонський клуб під тиском санкцій, запроваджених британським урядом через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала проти України.

Права на власність клубом перейшли консорціуму Clearlake Consortium, який очолює американський мільярдер Тод Боелі.

У зв'язку відходом Абрамовича "сині" вирішили послати за кораблем і російськомовну версію офіційного сайту. Вона була доступною від 2005 року.

Тепер ресурс можна читати шістьма мовами. Крім англійської, це китайська, японська, таїландська, індонезійська та іспанська.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що в Росії зажадали ліквідувати банер з футболістом збірної України та "Манчестер Сіті" Олександром Зінченком.

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