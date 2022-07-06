Держдеп США вимагає посилити спортивні санкції проти країн-агресорок: у РФ влаштували істерику

Державний департамент США закликав запровадити більш жорсткі санкції проти російського та білоруського спорту через війну в Україні.

У відомстві впевнені, що представники країн-агресорок повинні нести відповідальність за повномасштабну війну, яку Росія за сприяння Білорусі розв'язала проти України.

Відповідну заяву було опубліковано на сайті Державного департаменту США. Її підписали міністерства спорту 35 країн світу.

Нові спортивні санкції проти РФ і Білорусі передбачають такі заходи:

припинити співпрацю міжнародних спортивних федерацій із національними органами управління спортом Росії та Білорусі;

усунути росіян та білорусів від усіх турнірів, керівних посад у міжнародних федераціях;

призупинити трансляції міжнародних спортивних змагань на території Росії та Білорусі.

Крім того, пропонується запровадити жорстку заборону на національну символіку країн-агресорок - прапор, герб та гімн. У разі допуску представників Росії та Білорусі до турнірів федерації повинні переконатися, що спортсмени чи офіційні особи не мають стосунку до державних органів.

Після такого в Росії обурилися заявою Держдепартаменту США, назвавши це "кампанією зі скасування РФ".

"Робиться це під надуманим приводом про нібито порушення нами міжнародних зобов'язань та зневажання прав людини. Очевидно, що Україна - лише привід. Гоніння на російських атлетів почалися задовго до нинішніх подій. Це частина безглуздої кампанії щодо "скасування" Росії. Дії колективного Заходу - черговий приклад нечесної конкуренції з метою позбавити російських спортсменів можливості змагатися на рівних із суперниками з інших держав. Наголошуємо, що спорт має залишатися поза політикою", - зазначили в посольстві РФ у США.

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