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З нагоди десятиріччя з фіналу "Дніпра" в Лізі Європи на YouTube-каналі спортивного коментатора Ігоря Циганика вийшов спецвипуск рубрики "Часопис". Ключові обличчя українського футбольного клубу "Дніпро" згадали історичний шлях до Варшави.

Дивіться повний випуск тут або у плеєрі нижче.

27 травня 2015 року відбувся останній на сьогодні фінал за участю української команди – "Дніпро" зіграв проти іспанської "Севільї" на "Національному стадіоні" у Варшаві. Попри поразку з рахунком 2:3, команда під керівництвом легендарного Мирона Маркевича в сезоні 2014/2015 подарувала мільйонам українців неймовірні враження.

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Капітан Руслан Ротань, воротар Денис Бойко, опорний півзахисник Валерій Федорчук, форвард Євген Селезньов, коментатор Володимиром Кобельковим разом з Олексієм Корицьким й Ігорем Цигаником пройдуться по визначних моментах від початку кваліфікації.