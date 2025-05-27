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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Десятиріччя з фіналу "Дніпра" в Лізі Європи: Ротань, Бойко, Федорчук, Селезньов і Кобельков у спецвипуску Ігоря Циганика

Рівно 10 років тому відбувся останній фінал за участю української команди у єврокубках.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Десятиріччя з фіналу "Дніпра" в Лізі Європи: Ротань, Бойко, Федорчук, Селезньов і Кобельков у спецвипуску Ігоря Циганика

З нагоди десятиріччя з фіналу "Дніпра" в Лізі Європи на YouTube-каналі спортивного коментатора Ігоря Циганика вийшов спецвипуск рубрики "Часопис". Ключові обличчя українського футбольного клубу "Дніпро" згадали історичний шлях до Варшави.

Дивіться повний випуск тут або у плеєрі нижче.

27 травня 2015 року відбувся останній на сьогодні фінал за участю української команди – "Дніпро" зіграв проти іспанської "Севільї" на "Національному стадіоні" у Варшаві. Попри поразку з рахунком 2:3, команда під керівництвом легендарного Мирона Маркевича в сезоні 2014/2015 подарувала мільйонам українців неймовірні враження.

Капітан Руслан Ротань, воротар Денис Бойко, опорний півзахисник Валерій Федорчук, форвард Євген Селезньов, коментатор Володимиром Кобельковим разом з Олексієм Корицьким й Ігорем Цигаником пройдуться по визначних моментах від початку кваліфікації.

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