"Десна" на останній хвилині вирвала перемогу над "Рухом" і наздогнала "Шахтар" у таблиці УПЛ

Чернігівська команда здобула три очки завдяки голу Андрія Тотовицького.
"Десна" та "Рух" відкрили 8-й тур української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні імені Юрія Гагаріна в Чернігові завершився мінімальною перемогою господарів - 1:0.
Вирішальний гол підопічні Олександра Рябоконя забили наприкінці протистояння. На останній хвилині основного часу відзначився Андрій Тотовицький.
- Завдяки цьому результату "Десна" (16 очок) піднялися на третє місце турнірної таблиці УПЛ. Чернігівська команда зрівнялася з "Шахтарем", який провів на одну гру менше.
- "Рух" з 8 балами залишився на 9-й позиції.
- У матчах 9-го туру УПЛ "Десна" 26 вересня прийме "Металіст 1925", а "Рух" днем раніше вдома зіграє проти "Динамо".
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