"Десна" на останній хвилині вирвала перемогу над "Рухом" і наздогнала "Шахтар" у таблиці УПЛ

"Десна" на останній хвилині вирвала перемогу над "Рухом" і наздогнала "Шахтар" у таблиці УПЛ

Чернігівська команда здобула три очки завдяки голу Андрія Тотовицького.

"Десна" та "Рух" відкрили 8-й тур української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні імені Юрія Гагаріна в Чернігові завершився мінімальною перемогою господарів - 1:0.

Вирішальний гол підопічні Олександра Рябоконя забили наприкінці протистояння. На останній хвилині основного часу відзначився Андрій Тотовицький.

Завдяки цьому результату "Десна" (16 очок) піднялися на третє місце турнірної таблиці УПЛ. Чернігівська команда зрівнялася з "Шахтарем", який провів на одну гру менше.

"Рух" з 8 балами залишився на 9-й позиції.

У матчах 9-го туру УПЛ "Десна" 26 вересня прийме "Металіст 1925", а "Рух" днем раніше вдома зіграє проти "Динамо".

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