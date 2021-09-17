Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Десна" на останній хвилині вирвала перемогу над "Рухом" і наздогнала "Шахтар" у таблиці УПЛ

"Десна" на останній хвилині вирвала перемогу над "Рухом" і наздогнала "Шахтар" у таблиці УПЛ

УПЛ

Чернігівська команда здобула три очки завдяки голу Андрія Тотовицького.

"Десна" та "Рух" відкрили 8-й тур української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні імені Юрія Гагаріна в Чернігові завершився мінімальною перемогою господарів - 1:0.

Вирішальний гол підопічні Олександра Рябоконя забили наприкінці протистояння. На останній хвилині основного часу відзначився Андрій Тотовицький.

  • Завдяки цьому результату "Десна" (16 очок) піднялися на третє місце турнірної таблиці УПЛ. Чернігівська команда зрівнялася з "Шахтарем", який провів на одну гру менше.
  • "Рух" з 8 балами залишився на 9-й позиції.
  • У матчах 9-го туру УПЛ "Десна" 26 вересня прийме "Металіст 1925", а "Рух" днем раніше вдома зіграє проти "Динамо".

 Читайте також: Український футбол на ТБ: де дивитися матчі 8-го туру УПЛ

Наступна публікація