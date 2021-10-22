"Десна" та "Олександрія" розписали бойову нічию у матчі-відкритті туру УПЛ

Команди перебувають за крок від єврокубкової зони.

Чернігівська "Десна" в рамках стартового поєдинку 12-го туру української Прем'єр-ліги розписала вдома результативну нічию проти "Олександрії" з рахунком 1:1 .

Зазначимо, що обидва голи в цьому матчі були забиті в першій половині. Відкрив рахунок півзахисник гостей Максим Третьяков - на 27 хвилині він зреагував на скидку від партнера та переправив ігрове знаряддя точно зна призначенням.

Утім, вже за вісім хвилин підопічні Олександра Рябоконя відновили паритет - Денис Безбородько щільним ударом зробив рахунок на табло 1:1.

У другій половині протистояння команди мали достатню кількість гольових моментів, але реалізувати бодай один нікому так і не вдалося. Зрештою, "Десна" та "Олександрія" набрали до своєї скарбнички по одному балу в турнірній таблиці.

"Десна" після цієї гри набрала 18 очок та залишилася на сьомій позиції;

"Олександрія", своєю чергою, має на пункт більше та йде шостою.

Додамо, що тур продовжиться в суботу та неділю, де буде зіграно по три зустрічі.

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