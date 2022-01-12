"Десна" звинуватила "Олександрію" в "крадіжці" гравця - подробиці скандалу в українському футболі

Ймовірно, справу доведеться вирішувати в суді.

В українському футболі спалахнув новий скандал. Напередодні "Олександрія" оголосила про підписання півзахисника Владислава Калитвинцева, проте, як виявилося, офіційно він ще залишається гравцем "Десни".

Взимку Калитвинцев вирішив розірвати угоду з чернігівським клубом через заборгованість із заробітної плати. 29-річний футболіст швидко знайшов собі нову команду. Однак президент "Десни" Володимир Левін стверджує, що Владислав самовільно залишив чернігівців і не мав права підписувати контракт з іншим клубом.

"Владислав - наш гравець. Ми звернулися до "Олександрії" та Калитвинцева, щоб вони роз'яснили цю ситуацію: чому вони підписали контракт без участі "Десни", якщо футболіст не є вільним агентом?

Ми маємо дізнатися про позицію "Олександрії". Знаєте, входити в конфлікт найпростіше - виходити складно. Шукатимемо компроміс. Нам потрібне розуміння, чому "Олександрія" зробила такий крок, знаючи, що він наш гравець?

Під час переходу з клубу в клуб, один має заплатити іншому - для цього ведуться переговори, підписується контракт. Футболіст може переходити самостійно, будучи вільним агентом. Зараз же стався казус, в якому ми зараз перебуваємо. Ми чекаємо на Калитвинцева у нас на тренуванні 16 січня", - наводить слова президента чернігівців Футбол NEWS.

Водночас сам футболіст не збирається повертатися до "Десни", незважаючи на протести чернігівського клубу.

"Все там вирішується. Це вже люди займаються цим. Я вже в новій команді і готуюся до перших тренувань і майбутніх ігор. Чи розрахувалися зі мною? Ні, це все в процесі, і я думаю, це все піде в суди, ну і там вже буде видно", - сказав Владислав в ефірі Футбол NEWS.

У нинішньому сезоні на рахунку Калитвинцева 16 матчів за "Десну" в УПЛ, три голи і чотири результативні передачі.

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