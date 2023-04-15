Десять голів на двох: "Металіст" і "Верес" влаштували феєричну "перестрілку" в УПЛ

Харківський "Металіст" і рівненський "Верес" зіграли внічию в матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Мегарезультативний поєдинок на стадіоні "Авангард" в Ужгороді завершився з рахунком 5:5 .

У перші десять хвилин гри харків'яни забили двічі – відзначилися Єгор Картушов і Богдан Порох.

Однак потім "Верес" відповів своїми двома м'ячами – пенальті реалізував Андрій Блізніченко, після чого з гри забив Владислав Шарай.

На 25-й хвилині Максим Прядун знову вивів харківський клуб уперед, але на 36-й хвилині номінальні гості відігралися зусиллями Данила Хондака.

Уже за дві хвилини "Металіст" вкотре був попереду – гол Богдана Бойчука дозволив харків'янам вирушити на перерву в ролі лідера.

У другому таймі гольова феєрія продовжилася. Шарай і Блізніченко забили ще по голу та вивели вже "Верес" вперед у цьому захопливому поєдинку. Однак "Металіст" зумів уникнути поразки – остаточний рахунок у матчі на 82-й хвилин встановив гравець харків'ян Владислав Наумець.

Зазначимо, що це був не лише найбільш результативний матч нинішньго сезону УПЛ, а й повторення найрезультативнішої гри в історії чемпіонатів України.

Крім того, вперше в історії чемпіонатів України обидві команди забили по 5 голів в одному матчі.

"Металіст" (19 очок) посідає передостаннє, 15-те, місце в турнірній таблиці УПЛ. "Верес" (20 балів) йде на 13-й сходинці.

У наступному турі харківський клуб 22 квітня зіграє з "Ворсклою", а підопічні Юрія Вірта того ж дня приймуть "Минай".

Читайте також:

"Динамо" не зуміло обіграти одного з аутсайдерів УПЛ і залишилося на четвертому місці в чемпіонаті

"Колос" здобув другу поспіль перемогу в УПЛ і впритул наблизився до зони єврокубків (відео)

Все вирішив швидкий гол: "Кривбас" зазнав несподіваної поразки на старті 21-го туру УПЛ (відео)