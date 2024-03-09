Десята перемога поспіль: "Інтер" здолав "Болонью" та продовжив летіти до "скудетто" (відео)

"Нерадзуррі" стали ще на крок ближчими до чемпіонського титулу.

"Інтер" на виїзді здобув перемогу над "Болоньєю" в матчі 28-го туру італійської Серії А – 0:1 .

Єдиний гол підопічні Сімоне Індзагі забили в першому таймі. На 37-й хвилині захисник "нерадзуррі" Ян Біссек відзначився після передачі Алессандро Бастоні.

Огляд матчу "Болонья" – "Інтер"

Буде додано незабаром.

Ця перемога стала для "Інтера" десятою поспіль у Серії А. Якщо ж дивитися на всі турніри, то міланський клуб виграв 13 матчів поспіль.

Після цього поєдинку "нерадзуррі" (75 очок) збільшили свій відрив на вершині турнірної таблиці чемпіонату Італії до 18 балів. Найближчим переслідувачем є "Ювентус", який у разі перемоги над "Аталантою" відставатиме від "Інтера" на 15 пунктів. "Болонья" (51 бал) перебуває на четвертій позиції.

У наступному турі італійського чемпіонату "Інтер" 17 березня прийме "Наполі", а підопічні Тьяго Мотти 15 березня на виїзді зіграють з "Емполі" українця Віктора Коваленка.

Зазначимо, що вже у середу, 13 березня, "нерадзуррі" в Мадриді зустрінуться з "Атлетіко" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перша гра завершилася мінімальною перемогою "Інтера" з рахунком 1:0.

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