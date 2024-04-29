Десятий титул за останні 12 років: ПСЖ достроково став чемпіоном Франції

Для паризького клубу це 12-те чемпіонство в історії та третє поспіль.

ПСЖ достроково виграв чемпіонат Франції сезону-2023/24. Команда Луїса Енріке забезпечила собі титул за три тури до кінця поточного розіграшу Ліги 1.

Цьому посприяла перемога "Ліона" над "Монако" (3:2) у домашньому матчі 31-го туру французького чемпіонату. Відрив парижан від "монегасків", які посідають друге місце, становить 12 очок. Таким чином, ПСЖ став недосяжним для суперників у турнірній таблиці.

Для парижан це третє поспіль чемпіонство та 12-те в історії (1985/86, 1993/94, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22, 2022/23, 2023/24).

Причому десять з цих титулів ПСЖ завоював за останні 12 сезонів. За цей час гегемонію парижан зуміли перервати лише "Монако" (2016/17) та "Лілль" (2020/21).

ПСЖ – рекордсмен Франції за кількістю чемпіонських титулів. Найближчими переслідувачами парижан є "Сент-Етьєн" (10), "Марсель" (9), "Монако", "Нант" (по 8), "Ліон" (7), "Бордо", "Реймс" (по 6).

Додамо, що цього сезону підопічні Енріке можуть виграти ще кілька трофеїв. Парижани продовжують боротьбу в Лізі чемпіонів і вже в середу, 1 травня, у Дортмунді зіграють проти "Боруссії" в першому матчі півфіналу.

Також ПСЖ вийшов до фіналу Кубка Франції, де 25 травня позмагається з "Ліоном".

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