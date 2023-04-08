Дев'ять матчів поспіль без перемог: "Верес" подовжив свою жахливу серію в УПЛ

Рівненський клуб в грі з двома вилученнями поділив очки з "Рухом".

"Рух" і "Верес" не визначили сильнішого в матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 0:0 .

За весь матч суперники лише по два рази пробили у площину воріт одне одного, не зумівши забити голів.

Зазначимо, що обидві команди завершували поєдинок у меншості. На 71-й хвилині другу жовту картку отримав гравець "Вереса" Олександр Лебеденко. А вже в компенсований час у господарів пряме вилучення заробив Едсон Фернандо.

Таким чином, "Верес" не зміг перервати свою безвиграшну серію в УПЛ, яка налічує вже 9 поєдинків поспіль. Востаннє команда Юрія Вірта перемагала ще на початку листопада минулого року "Металіст 1925".

Після цього матчу "Верес" (19 очок) посідає 12-те місце в УПЛ. "Рух" (18 балів) йде на 14-й позиції, маючи одну гру в запасі.

У наступному турі команда з Рівного 15 квітня зустрінеться з "Металістом". Днем раніше "Рух" прийме "Динамо".

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