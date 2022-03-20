Девід Бекхем надав свою сторінку в Instagram українському лікарю, щоб показати роботу перинатального центру в Харкові (фото)

За футболістом стежать 71,4 млн користувачів соцмережі.
Відомий англійський ексфутболіст Девід Бекхем продовжує підтримувати український народ, який страждає від дій російських окупантів.
Цього разу власник "Інтер" Маямі надав свою сторінку в Instagram з 71,4 млн підписників українському лікарю, щоб показати роботу перинатального центру в Харкові.
"Сьогодні я надав свою соцмережу Ірині, яка завідує перинатальним центром у Харкові, Україна, де вона допомагає матерям народжувати.
У сторіз можна дізнатися більше про дивовижну роботу, яку робить Ірина та інші медичні працівники для порятунку життів в Україні», – сказав Бекхем у відеозверненні.
Раніше Бекхем підтримав українських дітей та матерів у час воєнного вторгнення РФ.
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