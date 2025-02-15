Девіс прокоментував дострокову перемогу над Берінчиком і завоювання чемпіонського титулу

Новоспечений володар титулу WBO у легкій вазі американець Кейшон Девіс прокоментував перемогу нокаутом над ексчемпіоном українцем Денисом Берінчиком.

Американець на прізвисько "Бізнесмен" нокаутував українського боксера у четвертому раунді.

Перед цим у третьому раунді Берінчик побував у нокдауні – українець опустився на коліна після пропущеного удару по корпусу, але зумів підвестися на ноги та продовжити поєдинок.

"У мене були проблеми з психічним здоров'ям. Я був у психіатричній лікарні. Я був одним із тих дітей, які щодня приймали ліки. Я втратив себе, мені довелося знову знайти себе. І я просто зараз тут, на національному телебаченні, розповідаю всім, хто страждає від психічного здоров'я в темряві чи вдень.

Просто приймай це день за днем, і одного дня ти це подолаєш. Просто приймайте це день за днем ​​і ніколи не відмовляйтеся від себе. Вірте в Бога, і він переможе. Він завжди бере гору.

Кроуфорд сказав мені: "Бро, я ж казав тобі, що це буде удар по корпусу". Він постійно повторював мені, щоб я подвоював свої удари, і коли я влучив у корпус, це були два удари – і він упав.

Чесно кажучи, у мене ніколи не було проблем з незручними суперниками. Єдине, що створювало трохи труднощів – це те, як він постійно стрибав уперед-назад, уперед-назад. Він був трохи швидшим, ніж я очікував. Але з кожним раундом я все більше звикав до ситуації, і четвертий раунд вирішив усе", – сказав Девіс у ринзі одразу після своєї перемоги над українцем.

"Take it day-by-day."



@KeyshawnDavis8 with a message for anyone struggling with their mental health. pic.twitter.com/4TkkIW3r6f — Top Rank Boxing (@trboxing) February 15, 2025

Для Дениса це був перший захист титулу WBO в легкій вазі, який він здобув у травні 2024 року, роздільним рішенням суддів здолавши мексиканця Емануеля Наваррете.

36-річний Берінчик зазнав першої поразки у своїй кар'єрі та втратив пояс WBO в легкій вазі. До цього Денис здобув 19 перемог (9 – нокаутом) у 19 поєдинках на професійному рингу. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.

У послужному списку 25-річного Кейшона тепер 13 перемог (9 – нокаутом) та жодної поразки. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

Читайте також:

Берінчик – Девіс: найкращі моменти бою (відео)

Суперник Берінчика перепросив українця за звинувачення у расизмі: хто насправді потролив американця

Рекордний гонорар у кар'єрі: стало відомо, скільки Берінчик заробить за бій з Девісом