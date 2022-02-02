"Деякі люди роздули трагедію": УЄФА не збирається подавати до суду через назву піци

"Деякі люди роздули трагедію": УЄФА не збирається подавати до суду через назву піци

Футбольна організація спростувала інформацію, яка нещодавно з'явилася.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відреагував на курйозну новину про те, що збирається судитися з німецькою піцерією Pizza Wolke, яка у своєму меню має страву "Ліга шампіньйонів".

Раніше повідомлялося, що футбольні чиновники нібито ставлять під сумніви правомірність обраної назви страви, оскільки вона співзвучна з найменуванням турніру під егідою організації - Ліга чемпіонів.

Проте, як виявилося, насправді УЄФА не має наміру судитися із закладом харчування через назву страви в меню.

"Вочевидь, деякі люди роздули з цього трагедію. Схоже, у цьому випадку місцевий агент із захисту товарних знаків перестарався і діяв надто поспішно. Ліга чемпіонів може чудово існувати поруч із цією піцею, назва якої звучить дуже апетитно", - йдеться в заяві УЄФА.

UEFA say 'Champignons League' pizza is ok after all.



Statement: "Clearly some people are making a meal of this. This seems to be a case of an over-zealous local trademark agent acting too hastily. The Champions League can happily live alongside this delicious-sounding pizza." https://t.co/z0wIvRJPfj — Martyn Ziegler (@martynziegler) February 1, 2022

Нагадаємо, що повернення Ліги чемпіонів уболівальникам залишилося чекати зовсім небагато. Перші матчі 1/8 фіналу головного клубного турніру Європи відбудуться 15, 16, 22 та 23 лютого, ігри у відповідь - 8, 9, 15 та 16 березня.

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