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"Деякі люди роздули трагедію": УЄФА не збирається подавати до суду через назву піци

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"Деякі люди роздули трагедію": УЄФА не збирається подавати до суду через назву піци

uefa.com

Футбольна організація спростувала інформацію, яка нещодавно з'явилася.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відреагував на курйозну новину про те, що збирається судитися з німецькою піцерією Pizza Wolke, яка у своєму меню має страву "Ліга шампіньйонів".

Раніше повідомлялося, що футбольні чиновники нібито ставлять під сумніви правомірність обраної назви страви, оскільки вона співзвучна з найменуванням турніру під егідою організації - Ліга чемпіонів.

Проте, як виявилося, насправді УЄФА не має наміру судитися із закладом харчування через назву страви в меню.

"Вочевидь, деякі люди роздули з цього трагедію. Схоже, у цьому випадку місцевий агент із захисту товарних знаків перестарався і діяв надто поспішно. Ліга чемпіонів може чудово існувати поруч із цією піцею, назва якої звучить дуже апетитно", - йдеться в заяві УЄФА.

Нагадаємо, що повернення Ліги чемпіонів уболівальникам залишилося чекати зовсім небагато. Перші матчі 1/8 фіналу головного клубного турніру Європи відбудуться 15, 16, 22 та 23 лютого, ігри у відповідь - 8, 9, 15 та 16 березня.

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