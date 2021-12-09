"Деякі з вас не розуміють, що означає грати за "Барсу": Хаві розніс футболістів у перерві матчу з "Баварією" в Лізі чемпіонів

"Деякі з вас не розуміють, що означає грати за "Барсу": Хаві розніс футболістів у перерві матчу з "Баварією" в Лізі чемпіонів

"Блаугранас" уперше за 21 рік не зуміли пробитися до плейоф турніру.

Головний тренер іспанської " Барселони " Хаві залишився дуже незадоволений діями своїх підопічних у виїзному поєдинку 6-го туру групової стадії Ліги чемпіонів проти мюнхенської "Баварії".

Так, за інформацією Sport, керманич каталонців у перерві протистояння накричав на гравців, висунувши їм низку претензій.

"Деякі з вас не розуміють, що означає грати за "Барсу", - сказав Хаві.

Окрім пояснення тактичних моментів, Хаві намагався розбудити команду. Він апелював до самовіддачі. Проте футболісти не відреагували. Розчарований тренер після матчу вже не висловлював жодних претензій.

Після матчу Хаві вже був більш стриманим, проте все одно розкритикував гру своїх футболістів.

"Баварія" домінувала над нами. Ми приїхали до Мюнхена з бажанням зіграти схожим чином, але в результаті це обернулося проти нас. Гравці та тренерський штаб "Барселон"и повинні вимагати від себе набагато більше, бо статус клубу зобов'язує. На жаль, ми не змогли скласти конкуренцію суперникам. Клуб переживає зараз такий момент, коли дуже важливо розпочати вчасно змінювати динаміку та усталені принципи. Кожен має бути залучений до цього процесу.

Така наша реальність, нічого з цим вдіяти не можна. Ми зіткнулися з цією ситуацією всі разом, тому маємо разом її і подолати. Від сьогоднішнього дня розпочинається новий етап історії клубу. Мене він бісить так само, як і всіх уболівальників, але ми маємо змиритися з тим, що буде дуже непросто. Іншого шляху немає.

Починаємо з нуля. Ліга чемпіонів — турнір, у якому має брати участь "Барселона", а не Ліга Європи, але для цього треба багато працювати. Я не розумію слово "невдача", тому що ми докладали всіх зусиль для того, щоб перемогти", - сказав Хаві.