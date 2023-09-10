Дежавю з Мундіалю-2022: збірна Німеччини розгромно програла Японії та встановила антирекорд (відео)

Бундестім зазнала поразки у третьому матчі поспіль, чого не траплялося вже майже 40 років.

Збірна Німеччини у товариському поєдинку поступилася команді Японії. Зустріч на "Фольксваген Арені" у Вольфсбурзі закінчилася розгромною поразкою німців з рахунком 1:4 .

Уже на 11-й хвилині гостей вивів уперед Дзунья Іто, проте за вісім хвилин Бундестім відповіла голом Лероя Сане.

На 22-й хвилині команда з Азії знову повела в рахунку – точного удару завдав Аясе Уеда.

У другому таймі німцям відігратися не вдалося. Натомість Японія забила ще двічі – наприкінці матчу відзначилися Такума Асано та Ао Танака.

Огляд матчу

Варто зазначити, що на чемпіонаті світу-2022 в Катарі німці також поступилися японцям. Тоді азіати перемогли на старті групового етапу з рахунком 2:1. У підсумку Бундестім не змогла вийти до плейоф Мундіалю, пропустивши туди Японію та Іспанію.

Поразка у товариському поєдинку з японцями стала для команди Гансі Фліка третьою поспіль. До цього німці програли Колумбії (0:2) та Польщі (0:1).

Таким чином, збірна Німеччини встановила антирекорд – трьох поразок поспіль Бундестім зазнала вперше від 1985 року (та вперше – після возз'єднання країни 1990-го).

Нагадаємо, Німеччина як господарка Євро-2024 не бере участь у відборі на майбутню континентальну першість. Жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року.

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