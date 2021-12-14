Діагностували струс мозку: естонського хокеїста дискваліфікували до кінця змагань через удар ліктем в голову українця (відео)

Діагностували струс мозку: естонського хокеїста дискваліфікували до кінця змагань через удар ліктем в голову українця (відео)

У хокеїста української молодіжки діагностовано струс мозку середньої тяжкості.

Збірна України провела перший матч на молодіжному чемпіонаті світу з хокею у дивізіоні IB. У першому матчі "синьо-жовті" розбили Естонію з рахунком 7:2, проте гра запам'яталася брудним вчинком естонського хокеїста.

Наприкінці матчу захисник збірної Естонії Нікіта Філіпенко вдарив ліктем у голову українця Дмитра Кобильника.

Кобильник не зміг продовжити матч і був доставлений до лікарні. Після медичного обстеження у Дмитра було діагностовано струс мозку середньої тяжкості. Подальший виступ українця на мундіалі залишається під сумнівом.

За цей вчинок Філіпенка було дискваліфіковано до кінця чемпіонату світу, повідомляє ФХУ.

"Дія Нікіти Філіпенка була навмисною і небезпечною. Він наносив удар, незважаючи на те, що український гравець, не очікуючи атаки, знаходився беззахисному положенні. Піднявши руку і збільшивши площину свого тіла, Філіпенко націлився на голову супротивника і наніс непотрібний удар", - йдеться в аргументації дисциплінарного комітету IIHF.

Наступний матч на чемпіонаті світу Україна U-20 проведе проти однолітків із Японії 14 грудня. Також "синьо-жовтим" належить зіграти з Францією, Словенією та Польщею.

Чемпіонат світу U-20 у дивізіоні IB проходить у Таллінні. Переможець турніру підніметься до дивізіону IA, команда, що посідає останнє місце, вилетить до дивізіону ІІА.

Читайте також:

Шалена шайба: в НХЛ створили справжній шедевр (відео)

Ломаченко перед боєм з Коммі сходив на матч НХЛ та отримав іменний светр клубу: відео