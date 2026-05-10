"Дякую, Україно": Амосов розчулив промовою після яскравої перемоги в UFC

Український боєць напівсередньої ваги Ярослав Амосов емоційно прокоментував свою перемогу над іспанцем Хоелем Альваресом на турнірі UFC 328 у Ньюарку (США).

"Дякую вам, дякую моїй родині. Це — моєї доньки (показує пустушку — прим.), це — мого сина (показує машинку — прим.). Хочу сказати: з днем народження, мамо. Сьогодні у моєї мами день народження. Тому — з днем народження. Дякую, Україно. Дякую, Америко", — сказав Амосов у октагоні після бою.

Ярослав переміг Альвареса задушливим прийомом "трикутник" у другому раунді.

Це друга перемога Амосова в UFC. У грудні 2025 року він успішно дебютував в найпрестижнішому промоушені змішаних єдиноборств (ММА), вже в першому раунді задушливим прийомом здолавши американця Ніла Магні.

Тепер у послужному списку 32-річного українця 30 перемог у ММА та одна поразка.

Після перемоги над Альваресом наш співвітчизник поділився враженнями від поєдинку та розповів, кого хоче бачити своїм наступним суперником.

"Це справді був чудовий бій, але я можу рухатися набагато краще. Не знаю, можливо, трохи хвилювався. Мені подобається боротьба, але я — універсальний боєць. Я можу працювати в стійці, можу боротися, можу робити все.

Зараз, мені здається, настала ера ММА, коли бійці повинні вміти все. ММА — це найкращий вид спорту. Ніколи не буваю повністю задоволений. Я ставатиму кращим із кожним разом.

Я хочу сказати: UFC, будь ласка, дайте мені когось із топ-10. Це було б логічно. Сьогодні маємо чудовий бій — Баклі проти Брейді. Можливо, я міг би зустрітися з переможцем. Побачимо після цього бою, чи це буде можливо", — заявив Амосов.

Нагадаємо, раніше Амосов виступав в іншому престижному промоушені змішаних єдиноборств — Bellator. У червні 2021 року він став першим в історії України чемпіоном Bellator, здолавши бразильця Дугласа Ліму.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Амосов вступив до лав тероборони та допомагав виганяти окупантів зі свого рідного міста Ірпінь.

У лютому 2023 року Амосов повернувся до ММА і захистив чемпіонський пояс, здобувши перемогу над американцем Логаном Сторлі на турнірі Bellator 291 у Дубліні.

У листопаді 2023 року українець зазнав єдиної поразки у професійній кар'єрі — технічним нокаутом програв ямайцю Джейсону Джексону і втратив титул чемпіона Bellator у напівсередній вазі.

Потім в Амосова закінчився контракт з Bellator і він у березні 2025 року здобув перемогу над американцем Кертісом Міллендером на турнірі Cage Fury Fighting Championships, який є трампліном для потрапляння до UFC.

