Дике побоїще: в Мексиці бейсболісти влаштували жорсткі масові бійки з битами (відео)

Дике побоїще: в Мексиці бейсболісти влаштували жорсткі масові бійки з битами (відео)

Ролик, який має мало спільного зі справжнім спортом.

Під час бейсбольного матчу в Мексиці між гравцями "Тіхуани" і "Агуаскальєнтес" трапилися одразу дві масові бійки.

Перша з них трапилася після словесної перепалки між учасниками поєдинку.

Її все ж вдалося зупинити і навіть продовжити гру. Однак трохи пізніше просто на полі виникла друга масова бійка - тепер уже з використанням біт.

За підсумками інциденту одного з бейсболістів за удар суперника битою було дискваліфіковано на 10 матчів.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, у бейсбольному матчі гравці врізалися один в одного на повному ходу.

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