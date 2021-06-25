Дике побоїще: в Мексиці бейсболісти влаштували жорсткі масові бійки з битами (відео)

Ролик, який має мало спільного зі справжнім спортом.
Під час бейсбольного матчу в Мексиці між гравцями "Тіхуани" і "Агуаскальєнтес" трапилися одразу дві масові бійки.
Перша з них трапилася після словесної перепалки між учасниками поєдинку.
Її все ж вдалося зупинити і навіть продовжити гру. Однак трохи пізніше просто на полі виникла друга масова бійка - тепер уже з використанням біт.
За підсумками інциденту одного з бейсболістів за удар суперника битою було дискваліфіковано на 10 матчів.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, у бейсбольному матчі гравці врізалися один в одного на повному ходу.