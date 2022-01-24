Дикість із Бразилії: фанат із ножем увірвався на поле під час матчу (відео)

Дикість із Бразилії: фанат із ножем увірвався на поле під час матчу (відео)

Поєдинок передбачувано довелося перервати.

Досить кричущий інцидент трапився у поєдинку між молодіжними командами "Сан-Паулу" та "Палмейраса".

Так, під занавіс гри вболівальники "Сан-Паулу" почали божеволіти. Вони вирішили кидати з трибун купу сміття, а деякі з фанатів навіть вибігли на поле. Як з'ясувалося, в одного з них був ніж, який відняв арбітр.

Футболісти обох колективів самі намагалися заспокоїти порушників і все ж таки поєдинок вдалося завершити, який переривали на певний час.

Wow!



Sao Paulo vs Palmeiras U20s game was interrupted by a knife-wielding pitch invader… this is crazy!



(Via @paraguayralph)



pic.twitter.com/2vLXp6bcWO — Football Tipster (@Footy_Tipster) January 23, 2022

Додамо, що команди воювали за вихід у фінал Юніорського кубка штату. "Палмейрас" здобув мінімальну перемогу та готується до битви з "Сантосом".

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