Дикість із Росії: 10-річний хокеїст відлупцював арбітра ключкою - коментатор вибухнув захопленням

Російський спорт пробиває чергове дно. Кричущий випадок стався під час дитячого хокейного турніру в Єкатеринбурзі - юний воротар однієї з команд побив рефері.

Хокейний голкіпер Артемій Акшумов "прославився" у соцмережах після того, як під час поєдинку раптово накинувся на арбітра зустрічі та кілька разів вдарив його ключкою. Очевидно, для росіян звична справа перетворювати спортивні змагання на побоїще - раніше масова бійка сталася на турнірі з панкратіону в Москві.

Скандальний інцидент на хокеї в Єкатеринбурзі трапився наприкінці третього періоду. Десятирічний воротар другої команди ДЮСШ-19 Акшумов залишився невдоволений зауваженням, яке зробив йому рефері.

Оскільки до того часу команда Артемія програвала з рахунком 1:10, то юний голкіпер не стримав емоцій і вирішив вимістити свою лють на арбітрах. Спочатку 10-річний хокеїст ударив одного суддю кулаком, а потім наздогнав іншого та кілька разів бив його ключкою, зокрема й по голові.

Водночас приголомшує не лише поведінка воротаря-хулігана, а й реакція коментатора матчу, який гучно заливався сміхом і щиро насолоджувався тим, що відбувалося на льоду.

"Артемій закипає і просто відлупцював суддю кулаком. Він не витримує, б'є просто по горбу, між лопаток. Яка жерсть! Вау! Це Уралмаш, дитинко!" - викрикував коментатор у прямому ефірі.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що російські та білоруські клуби усунули від участі у баскетбольній Лізі чемпіонів.

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