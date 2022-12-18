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Дикість у Австралії: уболівальники відром розбили голкіперу обличчя (відео)

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
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Дикість у Австралії: уболівальники відром розбили голкіперу обличчя (відео)

twitter.com/melbournecity

У воротаря діагностували підозру на струс мозку.

У суботу, 17 грудня, у поєдинку 8-го туру чемпіонату Австралії між "Мельбурн Сіті" та "Мельбурн Вікторі" голкіперу розбили обличчя відром.

Про це пише BBC.

На 11-й хвилині гри "Мельбурн Сіті" відкрив рахунок у матчі. Проте більше зробити командам не дозволили вболівальники.  

Після цього уболівальники кинули на поле фаєр, а голкіпер "Мельбурн Сіті" Том Гловер повернув його на трибуни. 

Після цього близько 150 уболівальників увірвалися на поле та накинулися на воротаря та арбітра, який намагався захистити гравця. Один із яких ударив Гловера по голові металевим відром, у якому гасять фаєри.

У підсумку у 24-річного воротаря відкрилася кровотеча, а невдовзі представники "Мельбурн Сіті" повідомили, що, ймовірно, у нього струс мозку. Матч був офіційно перерваний задля безпеки футболістів.

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Дата публікації
Перегляди
564
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