Дикість у Північній Ірландії: воротар з кулаками накинувся на свого захисника через пропущений гол (відео)

Дикість у Північній Ірландії: воротар з кулаками накинувся на свого захисника через пропущений гол (відео)

Голкіпер "Гленторана" вирішив власноруч поквитатися з одноклубником за результативну помилку.

Жорстокий інцидент трапився під час матчу 9-го туру чемпіонату Північної Ірландії між "Глентораном" та "Колрейном".

На 80-й хвилині, коли рахунок був 2:1 на користь господарів, гравець "Гленторана" Боббі Бернс припустився помилки в центрі поля - гості провели швидку контратаку та зрівняли рахунок у зустрічі.

Це викликало шалений напад люті у воротаря "Гленторана" Аарона Маккері. Він моментально підбіг до Бернса та повалив його на газон. Після цього 29-річний голкіпер протягнув свою жертву по землі, поки інші футболісти "Гленторана" не зупинили його.

Арбітр поєдинку без роздумів показав Маккері червону картку та вилучив його з поля.

GOAL + RED CARD! ⚽️



Cathair Friel levels it up and in a moment of madness, Aaron McCarey gets sent off for clashing with team-mate Bobby Burns!



Watch live https://t.co/560Bsm5J5z#bbcfootball #BBCIrishPrem pic.twitter.com/iBQh9FB6L2 — BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) October 16, 2021

Матч завершився з рахунком 2:2 . Партнери жорстокого голкіпера зуміли втримати нічийний результат до фінального свистка.

. Партнери жорстокого голкіпера зуміли втримати нічийний результат до фінального свистка. "Гленторан" після 8 матчів набрав 13 пунктів та посідає 6-ту сходинку в турнірній таблиці. "Колрейн" (15 балів) розташувався на 4-му місці.

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