Дикість у Північній Ірландії: воротар з кулаками накинувся на свого захисника через пропущений гол (відео)

Голкіпер "Гленторана" вирішив власноруч поквитатися з одноклубником за результативну помилку.
Жорстокий інцидент трапився під час матчу 9-го туру чемпіонату Північної Ірландії між "Глентораном" та "Колрейном".
На 80-й хвилині, коли рахунок був 2:1 на користь господарів, гравець "Гленторана" Боббі Бернс припустився помилки в центрі поля - гості провели швидку контратаку та зрівняли рахунок у зустрічі.
Це викликало шалений напад люті у воротаря "Гленторана" Аарона Маккері. Він моментально підбіг до Бернса та повалив його на газон. Після цього 29-річний голкіпер протягнув свою жертву по землі, поки інші футболісти "Гленторана" не зупинили його.
Арбітр поєдинку без роздумів показав Маккері червону картку та вилучив його з поля.
GOAL + RED CARD! ⚽️— BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) October 16, 2021
Cathair Friel levels it up and in a moment of madness, Aaron McCarey gets sent off for clashing with team-mate Bobby Burns!
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- Матч завершився з рахунком 2:2. Партнери жорстокого голкіпера зуміли втримати нічийний результат до фінального свистка.
- "Гленторан" після 8 матчів набрав 13 пунктів та посідає 6-ту сходинку в турнірній таблиці. "Колрейн" (15 балів) розташувався на 4-му місці.
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