Дикість у Туреччині: фанат прорвався на поле та відлупцював воротаря кутовим прапорцем (відео)

Поєдинок другого дивізіону чемпіонату Туреччини було зупинено внаслідок кричущого інциденту на полі.

Скандалом ознаменувався матч другого футбольного дивізіону Туреччини між "Алтаєм" та "Гезтепе". Поєдинок було завершено дочасно через поведінку уболівальників.

Усе почалося з того, що фанати гостьової команди кинули фаєр на трибуну господарів, у результаті чого одному з глядачів розбили голову до крові.

На поле виїхав автомобіль швидкої допомоги, аби забрати пораненого фаната "Алтаю". У цей момент один із вболівальників "Гезтепе" вибіг на поле, вирвав стійку від кутового прапорця і почав бити нею голкіпера команди суперників Озана Евріма.

Goztepe vs Altay in Turkey was interrupted after a fan attacked the Altay goalkeeper with the corner flag… pic.twitter.com/ylfsSKmrxM — SPORTbible (@sportbible) November 27, 2022

У підсумку матч було зупинено, а команди вирушили до роздягалень. Подальша доля поєдинку стане відома пізніше.

Повідомляється, що голкіпера "Алтаю", якого атакував уболівальник, було доправлено до лікарні з чотирисантиметровим розсіченням голови.

Додамо, що в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини "Алтай" посідає 11-те місце, а "Гезтепе" опинився на 13-й сходинці. Відстань між командами становить одне очко.

Раніше повідомлялося, що у Росії футболісти влаштували масову бійку на полі – арбітр роздав 6 червоних карток.

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